TIP Albert GP inc. est propriétaire d’un terrain de 1,44 hectare situé au 900, rue Albert, à l’intersection de l’avenue City Centre. Le projet proposé par la compagnie est composé de trois tours de 27, 56 et 65 étages en plus d’un stationnement souterrain de 1059 places. Les différentes tours compteraient 1241 logements en plus d’espaces commerciaux.

Le Comité d’urbanisme doit toutefois approuver une série d’amendements concernant la hauteur des édifices pour permettre la construction du complexe.

Dans une note jointe à un rapport de la Ville en prévision de la prochaine réunion du Comité prévue le 10 juillet, la conseillère du quartier Somerset, Catherine McKenney, s’est dite frustrée par un certain nombre d’éléments du projet, notamment sa hauteur.

« Les tours proposées sont beaucoup trop grandes et disproportionnées par rapport au reste du quartier », a expliqué la conseillère. « De plus, la tour de 65 étages serait unique en Ontario, et possiblement au Canada, en raison de son emplacement et des bâtiments environnants. »

Le Comité d’examen du design urbain d’Ottawa a également soulevé un certain nombre d’inquiétudes concernant la hauteur des tours par rapport aux immeubles du reste de la rue, les dimensions proposées d’« incroyablement significative[s], avec des implications considérables sur le paysage de la ville. »

Des membres du personnel de la Ville ont fait valoir que les tours sont dans un emplacement privilégié pour la densification du centre-ville puisqu’elles seraient construites directement en face d’une station du train léger.

Ils recommandent également que le projet soit soumis au conseil municipal dès le 11 juillet, le lendemain de son examen par le Comité d’urbanisme, puisqu’il s’agit de la dernière réunion des conseillers avant la pause estivale.

Le promoteur s’est engagé à verser 975 000 $ au fonds pour le logement abordable du quartier Somerset et à construire un pont pour les piétons et les cyclistes le long de la rue Wellington.

Le conseil a approuvé l’octroi d’une subvention de 8,2 millions de dollars au promoteur l’automne dernier pour qu’il puisse décontaminer le terrain du 900, rue Albert.

Le plus haut bâtiment d’Ottawa, la tour de condominiums Minto Metropole dans le secteur de Westboro, fait 108 mètres et compte 32 étages.