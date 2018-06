Ces rassemblements se dérouleront dans des centaines de villes américaines. Près de 600 marches sont prévues et des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues, de New York à Los Angeles, em passant par Washington, pour défiler sous la bannière Families belong together (Les familles doivent rester ensemble).

Ce mouvement, mis en place à la suite des dernières décisions de Donald Trump, regroupe une centaine d'organisations, dont la branche américaine d'Amnistie international.

Des activistes progressistes, des parents et pour la première fois, des personnes soucieuses du sort des enfants séparés de leurs parents à la frontière avec le Mexique devraient y participer. Ils comptent exhorter Donald Trump de réunir rapidement ces familles.

À Portland, dans l’Oregon, la politique menée par le successeur de Barack Obama a convaincu des personnes, habituellement peu enclines à manifester, à défiler publiquement pour faire entendre leur incompréhension.

« Je ne suis pas radical, je ne suis pas un activiste, mais j’ai atteint un point où je sens que je dois en faire plus », explique Kate Sharaf, l’un des organisateurs de la marche prévue dans cette ville.

Ces manifestants prévoient également protester contre la décision de la Cour suprême des États-Unis, qui a validé, mardi, le décret migratoire de Donald Trump. Celui-ci interdit l’entrée au pays des ressortissants de six pays à majorité musulmane.

Sur Twitter, le président Trump a salué cette décision judiciaire en évoquant « une fantastique victoire » pour le peuple américain. « Il faut que l’on soit durs et il faut que l’on soit en sécurité », a-t-il ajouté.

Les opposants à Donald Trump et à sa politique migratoire n’ont pas tardé à faire entendre leur voix.

Jeudi, près de 600 manifestants, en majorité des femmes, ont protesté à Washington. Enveloppées de couvertures de survie, comme celles distribuées aux enfants qui ont été séparées de leurs parents, ces personnes, dont l’actrice Susan Sarandon, ont pénétré dans un bâtiment du Sénat avant d’être arrêtées.

D’autres manifestations similaires avaient également été organisées le même jour, notamment devant différents bureaux d’immigration ou gouvernementaux.