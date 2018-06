Reilly a complété 22 de ses 30 passes pour 326 verges de gains et les Eskimos ont inscrit une deuxième victoire en trois sorties cette saison. Les Lions ont un dossier de 1-1.

Les Lions ont inscrit le premier point du match avec un simple quand Tyler Long a raté un placement de 37 verges.

Les visiteurs ont rapidement récupéré le ballon quand T.J. Lee a intercepté une passe de Reilly, ce qui a mené à un majeur de Jeremiah Johnson sur une course d’une verge.

Un échappé de Dyshawn Davis à sa ligne de 23 verges a ensuite mis la table pour un placement de 14 verges de Long, offrant une avance de 11-0 aux Lions au premier quart.

Après un touché de sureté concédé par les Lions, puis un placement de 39 verges de Long, les Eskimos se sont enfin mis en marche.

Plusieurs anciens des @EdmontonEsks, dont le receveur @BCLions Cory Watson auraient aimé disputer une meilleure rencontre à Edmonton.

Reilly a rejoint Natey Adjei sur 14 verges pour un majeur, avant d’unir ses efforts à ceux de Kenny Stafford pour un touché de 13 verges avec 30 secondes à faire au deuxième quart. Duke Williams a capté une passe de Reilly pour un converti de deux points et les Eskimos menaient 17-14 à la mi-temps.

Les Eskimos ont ajouté deux majeurs au retour de la pause pour prendre le plein contrôle de la rencontre. Le premier, sur une course de trois verges de C.J. Gable et le second, sur une passe de 64 verges de Reilly à Williams.