Marie-Lise Pilote, qui siège au conseil d'administration du Grand Montréal comédie fest, se ravit d'avoir pu réunir un grand nombre de femmes pour monter sur scène et dans les coulisses et mettre sur pied ce nouveau festival qui doit débuter dimanche. Louis-Philippe Ouimet s'est entretenu cinq minutes avec l'humoriste et metteure en scène.