La Ville a dépensé 90 000 $ pour réserver la prestation du chanteur, connu pour sa chanson à succès Shook en 2002.

Des responsables municipaux ont annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse plus tôt cette semaine. Le communiqué précise que ceux qui ont déjà acheté un billet seront remboursés.

Par ailleurs, le conseil organisateur de l'événement a recommandé au conseil municipal approuve une augmentation du budget jusqu'à 53 000 $ pour couvrir la perte de revenus des billets.

Dans un message sur son compte Twitter, Shawn Desman a déclaré vendredi soir que cela avait peu d'importance pour lui combien de personnes seraient présentes au concert et qu'il faisait cela « par amour et non pour la célébrité ».