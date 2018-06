Le biplan antique a été acheté à Sault-Sainte-Marie en Ontario et traverse, depuis le 21 juin, les quelques 5000 kilomètres qui séparent cette ville de Dawson au Yukon, sa destination finale.

Un trajet particulier tant pour les voyageurs que pour les spectateurs qui ont pu apercevoir le biplan traverser les cieux des Prairies depuis une dizaine de jours.

Le pilote, Kelly Collins, utilisera le biplan pour des tours des environs de Dawson. Photo : Great River Air/Mark Prins

Gabriela Sgaga, une résidente de Dawson qui travaille pour Great River Air, a accompagné l'expédition à bord d'une camionnette pour des raisons de sécurité et pour transporter le carburant servant à ravitailler l'appareil. Elle a tout de même eu la chance de monter à bord à quelques reprises au cours des derniers jours.

C'est complètement différent! Beaucoup de vent et beaucoup de bruit! Et il fait plus froid en haut qu'en bas! Gabriela Sgaga, accompagnatrice pour Great River Air

L'habitacle ouvert du biplan donne une vue imprenable sur les paysages comme celui-ci, à Yorkton, en Saskatchewan. Photo : Great River Air/Gabriela Sgaga

Gabriela Sgaga explique que le biplan ne peut voler qu'à une altitude d'environs 300 mètres et seulement pour deux heures en raison de la quantité de carburant à bord et selon les conditions météorologiques. L'équipe a réussi à parcourir tout au plus deux ou trois étapes par jour.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Une fois arrivé à bon port, le biplan permettra aux touristes de survoler la région de Dawson. Ce sera l'occasion, pour la petite ville touristique ancrée sur l'histoire de la Ruée vers l'or, de leur faire découvrir un autre chapitre de l'histoire du territoire.

Avec Parcs Canada à Dawson, on arrête [l'interprétation de l'histoire] en 1916, mais l'histoire des avions à Dawson a commencé en 1927. C'était très intéressant de faire la recherche pour ça. Gabriela Sgaga, accompagnatrice pour Great River Air

Le biplan n'a suffisamment de carburant que pour deux heures de vol. Photo : Great River Air/Gabriela Sgaga

L'accompagnatrice affirme qu'à chaque arrêt, à chaque aéroport, le public était au rendez-vous et se déplaçait pour aller voir de plus près la pièce de collection.

Le pilote Kelly Collins s'est procuré le biplan Stearman à Sault-Sainte-Marie, en Ontario. Photo : Great River Air/Mark Prins

L'équipe est attendue à Whitehorse en début de semaine, où les spectateurs pourront également admirer l'appareil pendant quelques jours, selon les responsables de Great River Air.

Le biplan, un Stearman 1942, décolle de Vermillion, en Alberta. Photo : Great River Air/Gabriela Sgaga

« Les gens de Dawson sont très intéressés et ils attendent déjà que l'avion arrive! », indique Mme Sgaga.

L'expédition a été documentée en photos et fera l'objet d'un film.