« Nos pensées accompagnent les proches des deux individus », indique le centre.

Le petit aéronef a été retrouvé vers 13 h 30 à « environ 17 milles nautiques au nord-est de Hope », précise le centre de recherche et de sauvetage qui ajoute que l’appareil a été localisé en « terrain montagneux ».

Le dossier a été transmis au Bureau du coroner de la Colombie-Britannique et à la GRC.

L’avion appartenait au géophysicien Kenneth Umbach de Calgary. C’est lui qui pilotait l’avion. L’identité de l’autre passager n’est pas connue.

L'appareil a quitté Calgary à 9 h, heure du Pacifique, en direction de Nanaimo, sur l’île de Vancouver, selon le centre de coordination des recherches de Victoria. Un signal d'urgence a été reçu à 166 km au nord-est de Vancouver.

Des sauveteurs de Hope ont été sollicités en renfort pour les recherches, mais celles-ci ont été compliquées par le mauvais temps.

« C'est une zone difficile à survoler. La Colombie-Britannique a certaines des zones de montagne les plus abruptes au Canada. Il faut faire attention quand on s'en approche », a indiqué le major Justin Olsen, du centre de recherche et de sauvetage.

« C’est un terrain très difficile, avec beaucoup de crevasses. Il n’y a pas de route », a précisé pour sa part Mario Lévesque, le chef de l'équipe de sauvetage au sol.