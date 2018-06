Plusieurs rues sont fermées à la circulation en raison de travaux d'aqueduc. Les rues Badeau, Hart et Laviolette ont toutes des entraves à la circulation.

Les automobilistes de l'extérieur de la région peuvent rapidement se perdent à travers toutes ces interdictions.

« Ça fait une demi-heure qu'on tourne en rond. On veut juste aller sur la rue Notre-Dame. Oui, ça nous incommode », indique une automobiliste rencontrée au centre-ville.

La circulation au centre-ville de Trois-Rivières est plus difficile en raison de nombreuses zones de travaux et du Festivoix. Photo : Québec 511

D'autres prenaient toutefois la situation avec philosophie, soulignant ne pas être dérangés par l'attente supplémentaire.

La Ville de Trois-Rivières admet comprendre la frustration de certains face aux nombreux travaux. Le porte-parole Yvan Toutant indique toutefois que les conduites d'aqueduc étaient désuètes et devaient être remplacées. « Même si on reporte ça à l'été prochain, on va avoir le même problème. Alors, on a pris la décision de faire les travaux qu'on devait faire », souligne M. Toutant.

La Ville estime toutefois que la signalisation est adéquate et permet de facilement s'y retrouver. « S'il y a quelque chose qu'on peut améliorer, on va le faire, mais on demande aux gens : "Patience, c'est l'été! Profitons-en" », conclut M. Toutant.