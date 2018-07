Les yeux de Marlene Corrin brillent d’émotion quand elle se souvient de sa première utilisation du LipSync.

J’étais émerveillée, parce qu’il y a tant de choses que je ne pouvais plus faire. Marlene Corrin, quadriplégique utilisatrice de LipSync

Marlene Corrin a perdu l'usage de ses membres à cause de la sclérose en plaques, une maladie dégénérative qui advient lorsque le système immunitaire s’en prend au système nerveux central. Aujourd’hui confinée dans un fauteuil roulant, cette femme de 56 ans, à l'humour bien aiguisé, raconte avec joie comment le LipSync a changé sa vie quotidienne.

Ça me permet d’interagir avec les gens, parce que, de toute évidence, je ne peux plus écrire. Marlene Corrin, quadriplégique utilisatrice de LipSync

Marlene Corrin peut ainsi en toute autonomie appeler les membres de familles, rencontrer des gens sur les réseaux sociaux, se tenir au courant des actualités, visionner des films... et ainsi maintenir un contact avec l'extérieur de la maison de soins intensifs où elle habite. À présent, elle n’appelle les infirmières que pour allumer ou éteindre son ordinateur.

Ça a tellement changé ma vie… Ça m’ouvre un monde auquel je ne pensais plus avoir accès un jour. Marlene Corrin, quadriplégique utilisatrice de LipSync

Cette ancienne propriétaire de restaurant évoque avec éloges et gratitude les employés de la société Neil Squire, qui lui a gratuitement fourni le LipSync et lui a appris à s’en servir.

Une aventure canadienne et réginoise

À Regina, les LipSync sont assemblés par une armée de bénévoles répondant à l’appel de la succursale locale de la société britanno-colombienne Neil Squire.

C’est absolument essentiel que les gens qui n’ont pas l’usage de leurs mains, les paraplégiques, les quadriplégiques, aient les mêmes options que les autres personnes. Nikki Langdon, société Neil Squire, directrice locale de la succursale saskatchewanaise

Il y a seulement quatre utilisateurs de LipSync en Saskatchewan actuellement, mais au moins 40 bénéficiaires sont en attente d'en recevoir un, selon Nikki Langdon.

Un atelier a été organisé le jeudi 28 juin pour combler ce manque. Plus d’une vingtaine de bénévoles s’y sont rendus pour assembler les composants électroniques du LipSync dans une coque spéciale, créée grâce à une imprimante 3D. Le logiciel utilisé pour faire fonctionner cet outil, adapté à tout appareil utilisant le système Android, est disponible gratuitement sur Internet.

La société Neil Squire dispose de trois bureaux au Canada. Elle aide les personnes handicapées à aménager leur environnement et leur fournit des solutions sur-mesure pour être le plus autonome possible dans leur vie quotidienne.