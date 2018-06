Alla Abdi, une femme de 27 ans de Port Coquitlam, recevra 1,1 million de dollars en dommages et intérêts pour avoir subi des brûlures lors d'une fête dans la cour arrière d'une maison de Burnaby, en 2014. Elle gagne ainsi sa cause en Cour suprême de la Colombie-Britannique contre la Ville de Burnaby et les organisateurs de la fête.