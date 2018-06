L’offre, qui peut également comprendre la location de films, a été lancée cette semaine. Il s’agit d’un partenariat avec le service de livraison de nourriture UberEATS.

Hot-dogs, bonbons, nachos et boissons gazeuses font partie des produits alimentaires offerts aux clients. Pour 28,99 $, par exemple, les cinéphiles peuvent obtenir la location d’un film, deux sacs de maïs soufflés de taille moyenne et deux boissons gazeuses de taille moyenne.

Le chef de la direction de Cineplex, Ellis Jacob, dit que la compagnie vise un jeune public avec cette initiative.

« Je sais que lorsque j’étudiais pour des examens, je ne voulais pas sortir de la maison, mais je voulais quand même une gâterie, explique-t-il. Ceci vous permet de faire cela, ou si vous avez de jeunes enfants et que vous voulez regarder quelque chose à la maison, vous pouvez le faire et avoir toutes ces bonnes choses en même temps. »

Pour éviter les dégâts lors de la livraison, le maïs soufflé sera doublement emballé et le dessus du sac sera scellé. Les hot-dogs seront livrés emballés dans du papier d’aluminium et accompagnés de condiments en petits sachets.

Cineplex se concentre sur ses plus gros marchés au pays, pour l’instant, et le service est disponible seulement à partir de certains cinémas en Ontario, en Alberta, au Québec et en Colombie-Britannique. Les villes de Montréal, Ottawa, Vancouver ou Calgary seront notamment desservies.