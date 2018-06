Guillaume Fréchette, 26 ans, a été aperçu pour la dernière fois à sa résidence de la rue des Albatros, à Drummondville, le 23 juin dernier.

Selon les enquêteurs, il pourrait avoir pris la direction de l'Ouest canadien.

Guillaume Fréchette mesure 1 mètre 78 et pèse 77 kilos. Il a les cheveux bruns foncés et les yeux bruns. Il pourrait porter des espadrilles vertes et avoir avec un lui un sac à dos gris foncé de marque Roots.

Quant à lui, Alexandre Massé-Therrien, 35 ans, a été vu pour la dernière fois alors qu'il quittait sa résidence de la rue Lafontaine, le 24 juin dernier.

Alexandre Massé-Therrien Photo : Courtoisie

La Sûreté du Québec croit qu'il pourrait maintenant être dans la région d'Ottawa ou dans l'Ouest canadien.

Alexandre Massé Therrien mesure 1 mètre 70 et pèse 65 kilos. Il a les cheveux noirs et gris et les yeux pers.

Les proches des deux Drummondvillois portés disparus ont des raisons de craindre pour leur santé et leur sécurité.