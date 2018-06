Originaire de St-Isidore de Bellevue, Laurier Gareau a écrit et a participé à la réalisation de plus de 40 pièces de théâtre depuis 1975, selon sa biographie aux Éditions de la nouvelle. Il se passionne depuis de nombreuses années pour l’histoire des Métis et des Fransaskois.

Pour sa contribution aux domaines historique et culturel au niveau provincial, et pour son leadership dans le développement de l’identité fransaskoise. Description partagée dans l'annonce officielle des 105 nouvelles nominations

Il rejoint d'autres Fransaskois qui ont déjà été décorés de cet honneur dont Joe Fafard, Carmen Campagne et Irène Chabot.

L'Ordre du Canada est une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. La gouverneure générale du Canada Julie Payette est celle qui remet cette distinction.

La date de la cérémonie n'est pas encore connue.