Selon Todd Smith, le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et leader parlementaire du gouvernement, les travaux reprendront le lundi suivant.

Todd Smith, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et leader parlementaire du gouvernement Photo : Radio-Canada

Il a précisé vendredi après l'assermentation du nouveau gouvernement de l'Ontario que la session parlementaire durera au moins deux semaines.