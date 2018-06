Les récipiendaires recevront leur insigne au cours d'une cérémonie qui se déroulera à une date ultérieure. En voici quelques-uns.

Créé en 1967, l’Ordre du Canada, une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays, reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation.

Roberta Bondar a été la première femme astronaute canadienne dans l'espace le 22 janvier 1992, à bord de la navette Discovery. Elle reçoit une promotion au sein de l'Ordre du Canada, « pour sa contribution à [la] compréhension de l'importance de la viabilité environnementale comme éducatrice, mécène et photographe de renommée internationale et pour son travail de recherche avant-gardiste en médecine spatiale ».

À lire aussi : Roberta Bondar, première femme canadienne dans l'espace

Rhéal Leroux est un franco-ontarien reconnu pour son engagement communautaire et « sa créativité dans l'organisation d'événements majeurs dans la région de la capitale nationale ».

David Morley est le président d'UNICEF Canada. Sa nomination à l'Ordre du Canada vise à reconnaître son leadership en développement international, ainsi que « son engagement humanitaire pour améliorer les conditions de vie des enfants et des familles ».

Edmund Metatawabin est l'ancien chef de la Première Nation de Fort Albany, sur la côte ouest de la baie James en Ontario. En mars, il a repris sa bataille devant les tribunaux pour obtenir des compensations pour des victimes d'abus au Pensionnat Sainte-Anne. Son entrée dans l'Ordre du Canada reconnaît ainsi « son travail de plaidoyer au nom des survivants des pensionnats autochtones et pour son courage dans l'évocation de son propre parcours de survie comme auteur, conférencier et enseignant ». Il est l'auteur d'une autobiographie intitulée Up Ghost River.

À lire aussi : Pensionnat autochtone Sainte-Anne : des victimes toujours pas indemnisées

Hédi Bouraoui est un poète, romancier et essayiste tuniso-canadien. Il traite régulièrement de théories portant sur les identités culturelles.

Chantal Benoit est une athlète féminine de Basketball en fauteuil roulant. Elle recevra l'Ordre du Canada pour « sa contribution exceptionnelle à la discipline du basketball en fauteuil roulant au Canada et à l'étranger et pour son ardente promotion du sport inclusif ».

Seana McKenna est une comédienne canadienne principalement connue pour ses prestations au Festival de Stratford. Elle recevra l'Ordre du Canada pour « sa contribution approfondie à la scène canadienne ».