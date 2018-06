Selon ce qu'a appris CBC, le député néo-démocrate de Windsor-Tecumseh, Percy Hatfield, a expliqué que l’accusé est rentré dans son bureau le 26 juin et qu’il a fait des menaces.

M. Hatfield, qui n’était pas dans le bureau au moment des faits, n’est pas en mesure de décrire les menaces qui ont été proférées. Il indique cependant qu’en vertu de leur protocole, lorsqu’une menace est émise, la police doit être appelée .