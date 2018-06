Le Centre de conservation du Québec a mis trois semaines à rendre son lustre original à l'oeuvre de la sculpteure américaine Anna Hyatt Huntington.

« Le principal problème qu'elle avait, c'était que le bronze était corrodé. II était fortement oxydé ce qui fait qu'elle avait un aspect très vert pâle », raconte la restauratrice Aude O'Connor.

Le monument de Jeanne d'Arc avant et après sa restauration Photo : Centre de conservation du Québec

Les détails et le relief avaient pratiquement disparu sous la corrosion.

« Le travail qu'on a fait, c'est de traiter la corrosion et de lui redonner une surface beaucoup plus homogène qui a permis de relire finalement tous les détails de l'oeuvre », résume Aude O'Connnor.

La restauratrice estime que la couche de cire utilisée pour restaurer l'oeuvre sera à remplacer d'ici cinq à huit ans, selon les conditions météo.