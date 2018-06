Déception quant à l'abolition du ministère des Affaires francophones

Moins d'un an après sa création, le ministère des Affaires francophones de l'Ontario perd son statut de ministère à part entière. Les dossiers francophones seront gérés désormais par Caroline Mulroney, qui a aussi été choisie par Doug Ford comme procureure générale...

Les francophones de Sarnia veulent obtenir une désignation bilingue

Robert Potvin, un résident francophone de Sarnia, espère que la région recevra sa désignation en vertu de la Loi sur les services en français. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

C'est au tour de la région de Sarnia de vouloir obtenir une désignation en vertu de la Loi sur les services en français de l'Ontario. Selon le dernier recensement de Statistique Canada, la région de Sarnia-Lambton compte environ 200 000 résidents, dont près de 5000 sont francophones...

Les résidents de Sarnia peuvent maintenant écouter ICI Radio-Canada Première

Les auditeurs de Sarnia ont maintenant accès à ICI Radio-Canada Première. (archives) Photo : istockphoto

Après plusieurs années d'attente, les francophones de Sarnia ont maintenant accès à la programmation de CBEF-FM, la station d'ICI Radio-Canada Première à Windsor, sur la fréquence 101,5 FM...

Programmes en français : la priorité du nouveau vice-recteur aux affaires francophones de la Laurentienne

M. Pelletier a siégé à de nombreux conseils et comités en enseignement postsecondaire, dont le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada, le Consortium national de la formation en santé et la Commission de l’enseignement supérieur des provinces maritimes. Photo : Université Laurentienne

Le Conseil des gouverneurs de cette institution postsecondaire du Nord-Est de l'Ontario a entériné à l'unanimité la nomination de M. Yves Pelletier comme vice-recteur associé à l'enseignement et aux affaires francophones. Son mandat renouvelable de cinq ans commence le 1er août prochain...

Une nouvelle médecin bilingue au Centre de santé communautaire Rexdale à Etobicoke

Ferdinand Akpro organise divers ateliers en français pour les membres de la communauté francophone du Centre de santé communautaire Rexdale. Photo : Radio-Canada/Myriam Eddahia

Les patients du Centre de santé communautaire Rexdale auront désormais des services de soins de santé en français. Une médecin de famille bilingue y offre maintenant ses services. De plus, une employée francophone travaille au comptoir des inscriptions du centre...

Les services en français font partie de la revitalisation de Jane et Finch

L'offre active fait partie de la stratégie des services en français du Centre Black Creek Photo : Radio-Canada

Les francophones des quartiers défavorisés de Jane et Finch et Black Creek, dans le nord-ouest de Toronto, ont accès à de plus en plus de services en français grâce à des initiatives locales. Lundi, le Centre de santé communautaire de Black Creek a organisé une tournée en autobus pour les médias, afin de présenter divers programmes et investissements qui contribuent à la vitalité de ces communautés...

