Un texte de Michaële Perron-Langlais

Quelle que soit la langue, le plaisir et le goût de faire des découvertes sont des éléments qui attirent les gens dans les événements culturels, affirme le directeur général du Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB), Jean-François Packwood.

Il croit cependant qu’en milieu minoritaire, le besoin d’identification et d’interaction avec d’autres francophones est également un facteur important. « Cet élément de sentiment d’appartenance prend peut-être un peu plus d’ampleur pour les communautés en milieu minoritaire », indique-t-il.

Le président de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), Martin Théberge, est lui aussi de cet avis. « Dans nos communautés, où on se retrouve en situation minoritaire dans une mer d’anglophonie, ou même d’allophonie, il y a un besoin plus social qui est de se rassembler », dit-il.

Nos événements culturels sont des événements qui sont rassembleurs. Ce sont des événements qui amènent les gens ensemble et qui permettent ce partage, cet échange, avec tout plein de gens de notre communauté. Martin Théberge, président de la Fédération culturelle canadienne-française

Jean-François Packwood remarque que pour certains, ce besoin se développe avec le temps. « Des fois, on voit des gens qui sont ici [en Colombie-Britannique] depuis quelques années et qui ne participaient pas nécessairement à des activités francophones et ils nous disent : "On le fait maintenant parce que ça nous manquait. On avait envie de participer à des activités et à des festivals dans notre langue" », raconte-t-il.

Faire découvrir la culture francophone

Le désir de partager leur culture avec les autres motive aussi les francophones des milieux minoritaires à participer à des événements culturels, d’après le directeur du CCAFCB. « C’est un des éléments qu’on voit de plus en plus, des gens qui viennent avec des francophiles ou des anglophones pour leur partager le goût et l’intérêt de la culture francophone », soutient Jean-François Packwood.

Il ajoute que les activités culturelles représentent une belle occasion de s’associer à d’autres communautés. Selon lui, il est de plus en plus fréquent que des organisations qui ne sont pas dédiées à la langue française présentent du contenu francophone.

Engagement envers les instances culturelles

Les données recueillies dans l’étude Culture Track : Canada montre que l’engagement personnel des répondants envers les instances culturelles est faible en comparaison avec leur niveau d’engagement pour d’autres types d’organisations, comme les banques et les équipes sportives.

Seulement 21 % des participants à l'étude Culture Track : Canada ont répondu être personnellement engagé envers une organisation culturelle. Photo : Culture Track : Canada

Le directeur du CCAFCB croit toutefois que certaines organisations culturelles francophones des milieux minoritaires bénéficient d’un appui plus fort des communautés qu’elles desservent.

« Je pense qu’il y a un peu un sentiment de proximité, dans le sens où les gens vont s’associer et s’identifier beaucoup plus rapidement ou facilement à l’événement et donc à l’organisme francophone qui le produit, explique Jean-François Packwood. Donc je pense que ça peut les inciter à s’impliquer davantage [...] c’est un incitatif sur l’engagement des individus. »

Citant une recherche réalisée à l’Université Laurentienne, en Ontario, Martin Théberge affirme que les instances culturelles jouent un rôle essentiel pour la culture francophone au Canada. « Cette recherche a démontré très clairement que plus il y a d’entreprises culturelles, de comités culturels, de troupes de danse, plus il y a d’instances francophones, plus la vitalité culturelle sera forte », dit-il.

Plus il y a d’activités culturelles, plus on aura tendance à participer à ces activités-là. Martin Théberge, président de la Fédération culturelle canadienne-française

Le président de la FCCF reconnaît l’importance de l’appui de la communauté, mais ajoute que le soutien des gouvernements fédéral et provincial ainsi que des municipalités est également nécessaire.