Le projet pilote durera neuf mois et vise à intégrer un système de transport dont le but est de permettre aux gens d’avoir accès à des moyens de transport plus abordables, sécuritaires et efficaces.

Selon Victor Padilla-Taylor, chargé de projet pour le Forum économique mondial, plusieurs villes connaissent des problèmes de transport similaires.

Nous croyons que le transport est plus que le simple fait d’aller d’un point A à un point B. Les moyens de transport permettent l’accès aux opportunités. Victor Padilla-Taylor, chargé de projet pour le Forum économique mondial

M. Padilla-Taylor estime qu’il doit y avoir une plus grande cohésion entre les différents moyens de transport disponibles dans une ville et que les résidents ne devraient pas payer une proportion trop élevée de leurs revenus pour avoir accès au transport en commun.

Les trois villes sélectionnées pourront bénéficier des conseils de la firme Deloitte, ainsi que de ceux d'entrepreneurs et de chercheurs tout au long du projet pilote.

Selon Drew Dilkens, le maire de Windsor, ce projet permettra à la ville d’en apprendre énormément tout en collaborant avec des villes dont le système de transport fonctionne différemment.