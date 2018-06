Les véhicules sur l’autoroute 1 font face à des retards importants en raison d’un incident concernant un véhicule à Burnaby vendredi matin.

Par ailleurs, la route maritime entre Horseshoe Bay, à West Vancouver, et Nanaimo sera plus achalandée que d’habitude vendredi à cause d’un traversier qui ne circule pas, indique BC Ferries.

Le service de traversiers comptait ajouter un troisième navire à la route, mais les réparations au traversier Coastal Inspiration sont plus longues que prévu.

Le réseau TransLink va offrir ses services en fonction de l'horaire des vacances le dimanche 1er juillet et le lundi 2 juillet. Il ajoutera des trains et des autobus pendant la journée et les heures de pointe.

Afin de mieux desservir les personnes qui participent aux célébrations près de la place Canada au centre-ville de Vancouver, le dernier train quittera la station Waterfront à 1 h 16. Le dernier SeaBus quittera Waterfront à 1 h 22.

Les utilisateurs du transport en commun devront également être prêts à une augmentation des tarifs qui entrera en vigueur le 1er juillet. Les tarifs à usage unique augmenteront de 5 à 10 cents, les cartes d'une journée de 25 cents et celles mensuelles de 1 $ à 2 $.