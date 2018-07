« On fait de la sensibilisation, on fait des corvées d'arrachage aussi et on va faire des formations pour que les gens reconnaissent cette plante-là qui cause le rhume des foins », explique le brigadier François-Javier Beaumont-Valdés.

François-Javier Beaumont-Valdés de la Bridage de l'herbe à poux de Québec Photo : Radio-Canada

« On trouve l'herbe à poux principalement sur les terrains non entretenus. Ce n'est pas une plante qui aime la compétition. On va la trouver sur les bordures de routes, de chemins de fer, de pistes cyclables », indique sa collègue Simone Lavoie-Racine.

Simone Lavoie-Racine de la Brigade de l'herbe à poux de Québec Photo : Radio-Canada

La période de floraison de la plante nuisible n'est que dans plusieurs semaines, mais il faut s'affairer dès maintenant, assurent les membres de la brigade.

« La floraison va commencer à peu près à la mi-aôut et on veut éviter que la plante monte en fleur et qu'elle propage son pollen », détaille Noah Rouyère, l'un des membres de la brigade qui sillonne la ville à vélo.

Noah Rouyère Photo : Radio-Canada

On aide à la santé publique, parce qu'il y a 1 personne sur 10 qui est allergique. On va arracher cette mauvaise herbe pour aider les gens à respirer. Noah Rouyère, membre de la Bridage herbe à poux

Activités de formation

La brigade offre également des activités de formation pour démystifier ladite plante. Au premier chef, il faut clarifier le flou qui persiste chez certains entre l'herbe à poux et l'herbe à puce.

« Le nom est similaire et les gens se mélangent beaucoup. L'herbe à poux, c'est une plante qui est allergène à cause du pollen. L'herbe à puce, c'est une plante qui va causer des dermatites à la peau quand on la touche », précise Noah Rouyère.

Il est possible d'arracher l'herbe à poux à mains nues, et ce, sans danger, lancent les membres de la brigade. Raison de plus pour que tous les citoyens mettent la main à la pâte.

« À trois personnes, on ne peut pas couvrir tout le territoire de la Ville de Québec, alors on a besoin de l'aide de tout le monde. Comme ça, on apprend à leur montrer c'est quoi et que c'est sans danger », conclut Noah Rouyère.