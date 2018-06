Un texte de Brigitte Dubé, d'après une entrevue réalisée par Isabelle Lévesque

Tourmenter

« On taquine ceux qu’on aime », dit un adage. Et, effectivement, selon M. Thibault, les Gaspésiens ne détestaient pas tourmenter les personnes de leur entourage, pas nécessairement pour harceler, comme le veut l’usage habituel, mais plutôt pour agacer ou pour taquiner. On pourrait dire : " C’est juste pour te tourmenter ", explique l’historien, ou " Arrête de me tourmenter ".

Une chance que t’as le prélart sur le pilot parce qu’avec ce squall-là, on aurait perdu notre morue sec. Jean-Marie Thibault, historien

Prélart

Par prélart, on n’entendrait pas à l’origine ce couvre-plancher très à la mode à une certaine époque, une toile imprégnée de matière plastique, mais une grosse toile goudronnée qui servait à recouvrir des marchandises.

On prenait de vieilles voiles des bateaux et on les enduisait de goudron. Ça servait de bâche pour recouvrir des marchandises, explique l’historien. On les utilisait aussi pour recouvrir le sol des maisons qui, souvent, était en terre battue. C’est comme ça que le nom est resté pour les fameux couvre-planchers.

Pilots

Les pilots étaient des piles de morue qu’on mettait sur les galets sur la plage pour les faire « resuer », explique M. Thibault. Ils mesuraient un mètre de haut et, justement, on mettait des prélarts par-dessus pour les abriter de la pluie.

Empiloter

Le verbe empiloter existe encore chez certains Gaspésiens. Ma mère me disait " Arrête d’empiloter ton linge! ", quand je laissais traîner et s’accumuler mes vêtements , se souvient Jean-Marie Thibault.

Squall

Plus connu, le mot squall est d’origine anglaise et signifie bourrasque. En Gaspésie, il désigne aussi une tempête très rapide, mais avec de la grêle, de la neige ou de la pluie.

Morue sec

Quant à l’expression morue sec, elle est une façon de prononcer morue sèche, de la morue salée et séchée. Ceux qui ont baptisé la salle de spectacle de Mont-Louis La Pointe sec se sont sûrement inspirés de cette expression.

Autres expressions

L'historien Jean-Marie Thibault Photo : Radio-Canada

La porte du large

Les maisons situées au bord de la mer avaient souvent une porte du large, c’est-à-dire du côté de la mer. « Avant 1929, la vraie route, c’était la mer. Toutes les maisons avaient une porte qui donnait sur la mer, sur le large », ajoute M. Thibault.

Aller à la malle

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le mot malle n’est pas dérivé de l’anglais mail. La malle était une sorte de grosse caisse qui contenait le courrier. Le mot a fini par désigner le courrier comme tel. On dit aussi maller une lettre.

Move-toi

L’impératif move-toi (bouge, active-toi) vient de mouvée, soit un banc de poisson ou une mouvée de phoques. Ce sont les Anglais qui ont emprunté le terme et en ont fait le verbe to move.

Tous ces mots, sauf squall, proviennent du vieux français.

Betôt

Cet autre mot qui retient l’attention de l’historien ressemble à bientôt (souvent prononcé betôt), donc un événement qui se produira dans un futur rapproché.

Toutefois, son utilisation pour désigner un passé récent viendrait du jersyais, comme dans « Betôt y’est arrivé ». Rappelons que ces îles ont été colonisées par les Normands de Normandie donc, des Français.