Jonas Desrosiers est de la même génération que Justin Johnson et il a suivi de près son parcours. Le jeune homme de 28 ans se décrit lui-même comme un hyperactif de la francophonie. Actuellement employé au World Trade Center, il a également travaillé pour le député fédéral libéral de Saint-Boniface, Dan Vandal ainsi qu'à la Société de la francophonie manitobaine (SFM).

« On est tous passés par le Conseil jeunesse provincial et je crois que tout découle du fait qu'ici, au Manitoba, on est chanceux d'avoir un organisme qui croit dans le leadership des jeunes et qui le développe. S'il n'y avait pas le Conseil jeunesse provincial, aucun de nous ne serait aussi impliqué dans la communauté comme nous le sommes », explique-t-il.

Pour tenter d'expliquer le déclic qui se fait chez un jeune pour qu'il ait envie de s'engager, Jonas Desrosiers se tourne vers les aînés.

« Il faut des gens qui croient en nous, il faut qu'un adulte détecte le potentiel chez un jeune et l'encourage », confie celui qui peut en témoigner.

Une tradition familiale

Chez Jacques de Moissac, l'engagement communautaire est une tradition familiale.

« Personnellement, c'est grâce à l'exemple de mes parents qui étaient très impliqués au sein de la communauté, où ils donnaient de leur temps [que] j'ai vu les bienfaits non seulement pour la communauté, mais aussi pour les personnes qui donnent de leur temps », raconte-t-il.

Jacques de Moissac a présidé l'Association étudiante de l'Université de Saint-Boniface. Photo : Jacques de Moissac

L'étudiant à la maîtrise en administration publique spécialisée à l'Université d'Ottawa a d'ailleurs fait de l'engagement des jeunes son sujet de thèse. Celui qui a présidé l'association étudiante de l'Université de Saint-Boniface a également effectué un passage par le Conseil jeunesse provincial (CJP).

« Les jeunes prennent de plus en plus leur place dans le monde des adultes et ils la prennent plus rapidement », analyse-t-il.

« Je dois dire que c'est grâce aux organisations de jeunesse et à toutes les occasions qu'ont les jeunes de s'engager dès le secondaire dans des programmes de leadership où ils siègent sur des comités, gèrent des budgets, où ils ont leur mot à dire sur la façon dont ils veulent être représentés dans la société », ajoute-t-il.

Un Conseil jeunesse qui porte fruit

La directrice générale du Conseil jeunesse provincial du Manitoba, Roxanne Dupuis. Photo : Radio-Canada/Samuel Rancourt

Ces jeunes, la directrice générale du Conseil jeunesse provincial, Roxanne Dupuis, les a vus évoluer. Elle fut également l'une des leurs.

« Je peux me vanter d'être passée moi-même par le CJP qui m'a formé au développement communautaire », souligne-t-elle.

Elle note une nette percée ces dernières années de la nouvelle génération.

« Les jeunes disent vouloir prendre la relève depuis les années 1990 et, à force de le répéter, le message est passé. On valorise beaucoup la place des jeunes au Manitoba, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Je pense que les jeunes voient qu'il y a cette ouverture de la part de la communauté », constate-t-elle.

« C'est beau de voir que, de plus en plus, on laisse la place aux jeunes et que l'âge des gens n'est pas toujours le seul facteur qu'on utilise pour déterminer les compétences et le potentiel de quelqu'un. »

Avec des informations d'Abdoulaye Cissoko.