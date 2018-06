Avec les informations de Thomas Deshaies

Cette annonce survient deux jours après la tenue d’une consultation publique à Amos, où une forte majorité de participants avaient réclamé la tenue d’un BAPE. De nombreux organismes avaient aussi fait cette demande dans les derniers mois.

La ministre de l’Environnement espère toutefois que l’entreprise soumettra elle-même son projet et donnera au BAPE le mandat de tenir une audience publique. « Dans le cas contraire, j’ai l’intention de recommander au gouvernement d’y assujettir le projet », fait savoir Mme Melançon, par voie de communiqué. Elle se servira du nouvel article 31.1.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

J’ai entendu la population et je partage ses préoccupations. Isabelle Melançon, ministre de l'Environnement

Rappelons que la minière veut éviter une analyse par le BAPE pour accélérer l'obtention des permis nécessaires à l'exploitation de la mine. Sayona Québec a expliqué, à de nombreuses reprises, avoir prévu un projet à 100 tonnes en deçà du seuil de 2000 tonnes, qui aurait enclenché automatiquement le processus d'analyse du BAPE. Selon l'entreprise, la forte demande pour le lithium nécessite une mise en production rapide.

Des groupes voués à la défense de l’environnement ont accueilli la nouvelle avec soulagement. C’est le cas du co-porte-parole du Comité citoyen de protection de l’esker, Rodrigue Turgeon. « La première chose qui importe, c’est de donner la voix à toute personne qui voudrait pouvoir être répondue à ses questions, ses préoccupations de manière diligente et complète, et fiable finalement », déclare-t-il.