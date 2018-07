Par le passé, Chromeo a beaucoup mis de l’avant les corps des femmes sur leurs pochettes de disques. Celle de l’album White Women (2014) les montre en train d’entourer une splendide mariée vêtue d’une courte robe blanche révélant ses jambes perchées sur de hauts talons.

L’opus, dont le nom est tiré d’un livre du photographe de mode Helmut Newton, avait d’ailleurs été critiqué par certains qui évoquaient une objectification de la femme. À l’époque, le duo ne voyait dans ce choix qu’une simple provocation.

Quatre plus tôt, pour Business Casual, Macklovitch-Gemayel avait opté pour une pochette semblant jouer avec le fantasme de la secrétaire faisant des photocopies. L’oeil se porte sur une moitié de corps courbée, vêtue d'une mini-jupe moulante et une paire de collants.

Le même genre d’images était aussi très présent sur des affiches annonçant les concerts des deux compères ou encore carrément sur scène, puisque leurs claviers étaient installés sur des jambes de femmes en plastique.

Toutefois, le duo a décidé de changer les choses avec leur nouvel album. Les talons hauts et les jupes sont toujours là, mais portés cette fois par les artistes eux-mêmes.

La pochette de l'album Head Over Heels de Chromeo Photo : Big Beat Records

« Je ne veux plus utiliser des parties du corps de la femme dans notre imagerie », affirme David Macklovitch dans une entrevue accordée à La presse canadienne.

« C’était cool quand on l’a fait, j’en étais fier, mais, maintenant, j’aime l’idée que nos fans prennent plaisir à nous voir habillés comme ça. J’aime aussi le message que ça envoie, ça nous donne un léger sens des responsabilités », ajoute-t-il.

La presse canadienne: pourquoi avoir fait ce changement?

David Macklovitch : On voulait le faire depuis longtemps. Quand je regarde une partie de notre ancienne imagerie, si on la voit sous le prisme de la photographie érotique des années 1970, les vieux calendriers ou des choses comme ça, c’est bon, mais pas tout le monde a ce contexte en tête en la regardant. Je peux comprendre pourquoi ces images portent en elles, pour certains, un message qui n’est pas celui que je souhaitais envoyer.

La pochette de cet album était donc une manière d’écrire un nouveau chapitre et de concevoir un nouveau modèle symbolique pour nos jambes. Désormais, celles sur lesquelles nos claviers sont posées en concert, ce sera nos jambes, pas celles de quelqu’un d’autre. C’est une façon de reprendre possession de quelque chose.

Chromeo a toujours joué avec les sous-entendus et les allusions ambiguës, mais il semble que vous soyez désormais plus prudents. Est-ce que vous avez repensé votre message consciemment?

D.M. : Oui, mais tout le monde est si sensible à ce propos que ça ne se retrouve pas dans la moitié des critiques que j’ai lues. Dans Juice, je dis « Les relations ne sont pas une démocratie, je suis bon seulement si tu restes au-dessus de moi » (« Relationships ain't a democracy, I'm good if you just stay on top of me »). En gros, ça veut dire que je n’ai aucun pouvoir – tu as tout, tu contrôles tout. Et les gens sont encore en train de dire « Ouin, je ne sais pas ». Il y a tellement de névroses autour de ça de nos jours, je pense que tout le monde est paranoïaque à ce sujet.

Donc, les gens perçoivent un morceau comme Juice selon leur seul point de vue alors que les genres ne sont pas définis dans les paroles?

D.M. : On chantera toujours à propos de relations qui ne sont pas hétéronormatives. Je déteste quand les gens disent que Patrick et moi sommes des mâles cisgenres. Tout d’abord, vous ne savez pas qui on est. Par ailleurs, tout ce dont on parle peut s’appliquer à n’importe quel type de relation. La musique de Chromeo existe dans un espace en quelque sorte transitoire et ambigu et je veux que ça demeure ainsi.

Head Over Heels comprend plusieurs collaborations avec de grands noms de l’industrie musicale (French Montana et The-Dream notamment). Pourquoi avoir voulu faire appel à eux?

D.M. : C’est ce qui nous a semblé bon de faire pour un cinquième album. On a tellement créé en étant assez isolé et autonome. Cette fois, on voulait presque présenter une version polyphonique de Chromeo; on a beaucoup de coproducteurs et de coauteurs sur cet opus. Rien ne nous a été imposé, c’est vraiment quelque chose qu’on souhaitait expérimenter.

En termes de concept, les chansons sont plus concises, plus du genre « dans ta face ». Pour moi, cet album montre un Chromeo plus effronté.

Est-ce que ça veut qu’on peut s’attendre à d’autres projets funk de Chromeo ou plutôt à quelque chose de différent?

D.M. : Cet album contient déjà les germes de ce qu’on fera ensuite. La dernière chose sur laquelle on a travaillé pour l’opus était l’interlude Right Back Home to You, qui est davantage soul. Ça me démange de faire quelque chose qui ressemblerait à un album neo-soul, quelque chose de soul comme les premiers albums de Maxwell. Pas même soul, du acid jazz, comme Brand New Heavies, comme Jamiroquai à ses débuts.

Chromeo est attendu en concert à Toronto (3 et 4 juillet), au Festival d’été de Québec (5 juillet), au Bluefest d'Ottawa (7 juillet) et à Montréal pour Osheaga (3 août). Place ensuite à Calgary (3 septembre), Edmonton (4 septembre) et Vancouver (7 septembre).