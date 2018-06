Le déménagement sera pénible pour bien des Québécois : boîtes, meubles et électroménagers devront être transportés sous un soleil de plomb.

Selon Environnement Canada et MétéoMédia, il est recommandé de boire régulièrement de l'eau, de passer au moins deux heures par jour dans un endroit climatisé ou frais, ainsi que de limiter les activités physiques.

Les deux services de prévisions météorologiques rappellent également de prendre régulièrement des nouvelles des gens en perte d'autonomie ou vivant seuls.

Pour obtenir des conseils en lien avec la canicule, on peut joindre Info-Santé en composant le 811. Pour joindre les services d'urgence (policiers, pompiers ou ambulance), composez le 911.

Heures de baignade prolongées

Pour contrer les rayons ardents, la Ville de Montréal a de son côté annoncé la prolongation des heures d'ouverture des piscines publiques; celles-ci seront majoritairement ouvertes jusqu'à 20 h 30. Quant aux jeux d'eau, ils fonctionneront à toute heure du jour et de la nuit.

À la Mission Old Brewery, on a annoncé le maintien des services d'hébergement d'urgence, à l'image de l'aide offerte l'hiver en période de grand froid.

L'organisme venant en aide aux itinérants dit être en contact avec le Centre hospitalier de l'Université de Montréal et le Service de police de la Ville de Montréal, en cas de besoin.

Du côté d'Urgences-santé, on dispose de mesures d'urgence en cas de chaleur accablante.

« On se prépare, on ajoute des effectifs tant sous la forme de techniciens ambulanciers paramédicaux sur les routes qu'à l'interne, chez les répartiteurs et les employés de soutien », a indiqué le porte-parole Benoît Garneau, en entrevue à RDI.

Selon lui, c'est aux environs de la deuxième ou de la troisième journée d'une canicule que les effets de celle-ci commencent à se faire sentir, avec une augmentation du nombre d'appels faits auprès des services d'urgence.

Avec les informations de Louis de Belleval