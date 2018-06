Les maires Régis Labeaume et Gilles Lehouiller sont présents, tout comme le ministre responsable de la Capitale-Nationale Sébastien Proulx et la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay.

« Le premier ministre est venu à la Chambre de commerce de Lévis et il a insisté pour dire que c'était sûr que le 3e lien qu'il se réaliserait. À partir de ce moment-là, il faut qu'on modifie l'approche du devis technique pour essayer de sauver des échéanciers et des délais », a déclaré Gilles Lehouiller en marge de la rencontre.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Gilles Lehouillier croit qu'il faut par exemple d'ores et déjà retirer du devis d.études le statut quo ou l'option d'un nouveau traversier.

« Est-ce qu'on peut faire des choses plus rapidement? Peut-être, mais on doit quand même faire en sorte que le bureau de projet travaille. On ne peut pas précipiter. Il faut faire les choses correctement », a pour sa part affirmé le ministre Sébastien Proulx.

Le ministre Sébastien Proulx Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Concours de ridicule

Pendant ce temps, l'organisme Accès transports viables lance un concours pour tourner au ridicule ce projet de 3e lien.

Intitulé « Le Grand Délire », ce concours invite la population à partager ses idées de solutions farfelues pour créer un nouveau lien entre les deux rives.

