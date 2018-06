Cinq ans après la tragédie de Lac-Mégantic, où un déraillement de train en plein centre-ville avait fait 47 victimes, le BST a répertorié 44 incidents semblables en 2017.

« C’est inquiétant », lance d’emblée la directrice générale de Lac-Mégantic, Marie-Claude Arguin. D’après elle, ces données démontrent l’importance que toutes les municipalités poursuivent leur lutte pour renforcer la sécurité ferroviaire.

« C’est directement en lien avec les efforts qu’on fait de continuer de réclamer une voie de contournement ici à Lac-Mégantic », ajoute-t-elle.

« On n’est pas surpris parce qu’on s’intéresse à la sécurité ferroviaire depuis bientôt cinq ans », affirme de son côté le porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire, Robert Bellefleur. « On s’est aperçu que rien n’a changé depuis le 6 juillet 2013. »

Robert Bellefleur, porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic Photo : Radio-Canada

Le porte-parole a profité de l’occasion pour rappeler ses inquiétudes en ce qui a trait aux trains qui sont toujours stationnés à Nantes, sur la voie principale.

« Les compagnies sont toujours les maîtres d’oeuvre de leur propre sécurité, c’est elles qui dictent leurs propres règles au gouvernement, donc on n’a pas réellement changé », conclut-il.