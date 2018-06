De nombreux spectateurs se sont massés sur le Grand Quai du Port de Montréal pour admirer les acrobaties aériennes des neuf avions CL 41 construits dans les années 60, mais encore en excellent état.

Plus tôt dans la journée, le public a eu l’occasion de rencontrer les pilotes et des techniciens de l’équipe des Snowbirds.

Des activités de recherche d’emploi dans le secteur de l’aérospatiale avaient également été organisées.

Selon la grappe Aéro Montréal, Montréal est la troisième capitale aérospatiale au monde, après Seattle et Toulouse. À Montréal, plus de 40 000 personnes travaillent dans ce secteur et 30 000 postes pourraient être créés d’ici 2027.