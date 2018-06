Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Philippe Grenier



Les amateurs de bière devront se rendre dans l'archipel pour satisfaire leur curiosité et goûter à La palabre d'un homme à la mer, qui contient 8 % d’alcool.

La bière se nomme Un homme à la mer Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Sur l’étiquette, on nourrit la légende de Mario Cyr, qui a bourlingué au fond de toutes les mers. Il posséderait même un bistro au fond de la mer. Il ferait vieillir de la bière à l’abri des tempêtes! , dit-on. On décrit aussi ce produit insolite comme un mélange de bières vieillies sur bois et en eau profonde. Note marine, iode, bois, abysse et wetsuit .

Son lancement s'est déroulé jeudi, au Bistro Alpha de Grande-Entrée, propriété de Mario Cyr. On a profité de la Folle virée gourmande, un événement où des restaurateurs madelinots unissent leur créativité à celle de producteurs et d'artistes.

Les 40 invités ont pu voir une vidéo, décrite par Mario Cyr, qui présente le processus de création de la bière, qui s'est déroulé en partie sous la banquise.

Le plongeur et caméraman sous-marin Mario Cyr est descendu sous l'eau pour ancrer les barils de bière. Photo : courtoisie Luc Miousse

Au mois de février, on a fait des trous dans la glace avec une scie mécanique. On a descendu des gros barils de bière dans le fond de l'eau et ç’a y a passé l'hiver complet. On les a sortis, il y a trois semaines. Mario Cyr, caméraman sous-marin

Le caméraman sous-marin Mario Cyr, Anne-Marie Lachance et Élise Cornelier, de la microbrasserie À l’abri de la tempête Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Tout comme cette bière, le processus de création a une histoire insolite, selon la directrice générale de la microbrasserie À l’abri de la tempête, Anne-Marie Lachance ainsi que la maître-brasseuse et directrice de production, Élise Cornelier.

Mario Cyr nous a contactées en disant qu’il voulait une bière à son nom, racontent-elles. Mais on lui a dit que nous, on ne faisait pas de produits privés, que pour nous, la créativité est importante.

On a commencé à discuter. On a parlé de plein d’affaires, de morses, d’ours polaires, de plongée. Tout ça mis ensemble, ça a allumé les idées. On s’est dit pourquoi on ne mettrait pas de la bière sous la glace? Qui de mieux placé que Mario Cyr pour aller porter ça dans le fond de l’eau et ancrer ça? Anne-Marie Lachance, directrice générale et Élise Cornelier, maître-brasseuse et directrice de production, microbrasserie À l’abri de la tempête

Elles ont été séduites par la dimension recherche et développement, cette créativité qui les anime. Beaucoup de questions surgissaient. Par exemple, quel serait l’impact de la pression et la durée de vie de la bière sous l’eau?

Une moitié du produit a donc muri sous l’eau et une autre en fût de chêne, sur terre. On n’a pas les données sur l’incidence directe de cette opération-là, disent-elles. On continue la recherche.

Actuellement, il y a de la bière sous l’eau quelque part au large des Îles et elle va y passer un an. On pense que ça va la garder jeune plus longtemps, la garder hors du temps. Anne-Marie Lachance, directrice générale et Élise Cornelier, maître-brasseuse et directrice de production, microbrasserie À l’abri de la tempête

Ce mélange de bière de mer et de terre a un goût à la fois un peu iodé et un peu sûr.