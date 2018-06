L'incident est survenu vers 15 h à la station Broadview et tout s'est bien terminé grâce aux trois hommes qui sont intervenus rapidement.

Kyle Busquine, un jardinier paysagiste de 24 ans, raconte qu'il venait de sortir du métro à la station Broadview en raison d'un problème avec le train lorsqu'il a entendu un faible cri. À l'aide, à l'aide, aidez-moi, se souvient-il avoir entendu. C'était très guttural et rempli de peur.

Il a alors vu un homme avec sa canne, sur les rails.

Kyle Busquine a sauté sur la voie et deux autres hommes l'ont suivi. Ensemble, ils ont aidé l'homme à remonter sur le quai le plus vite possible avant qu'un autre train n'arrive.

Julie Caniglia, qui a pris la scène en photo et a parlé de cet acte de bravoure sur les réseaux sociaux, dit qu'un homme qui attendait sur le quai pour le train en direction est a traversé les voies pour rejoindre le quai ouest et apporter son aide.

Je n'aurais pas pu le faire tout seul, surtout sans faire plus de mal à l'homme , explique Kyle Busquine.

La Commission de transport de Toronto (CTT) a confirmé que l'homme était sur le quai du métro en direction ouest et qu'il ne s'est pas arrêté de marcher en arrivant sur le rebord.

Après avoir été sauvé, l'homme aveugle a ensuite été transporté à l'hôpital avec de légères blessures.

Kyle Busquine ignore qui sont les deux hommes qui l'ont aidé, mais il se dit très reconnaissant de leur bravoure.

Je veux les remercier. Ils ont fait un excellent travail en descendant et en aidant , dit-il.

La publication Facebook de Julie Caniglia a été partagée plus de 27 000 fois. Ces hommes doivent être reconnus, a-t-elle écrit. S'ils n'avaient pas réagi si rapidement, l'issue aurait été horrible.

Kyle Busquine dit qu'il a été submergé par les messages de soutien qu'il a reçus.