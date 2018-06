Un texte d’Édith Drouin

Robert Vanier aurait vendu pour 30 millions de dollars d'actions de la compagnie Onco Petroleum à un millier d'investisseurs, dont plusieurs à Rimouski.

L’ex-homme d’affaires a été reconnu coupable de parjure pour avoir fait de fausses affirmations lorsqu'il a rempli et signé deux déclarations de renseignements personnels sous serment afin de coter l'entreprise Onco Petroleum en bourse, en 2007.

Dans ces déclarations, Robert Vanier a affirmé qu'il avait toujours été connu sous le nom de Robert Vanier et qu'il n'avait jamais plaidé coupable ou été reconnu coupable d'une infraction.

Pourtant, selon les documents de la cour, l’homme est né sous le nom de Carl Gagnon et a commis une soixantaine de crimes sous ce nom.

« Une dynamique ancrée de fraudeur »

Pour justifier la peine de l’ex-homme d’affaires, la juge Julie A. Thorburn explique que le « niveau de planification de la fraude commise est important ». Elle affirme que Robert Vanier a laissé passer un an entre le moment où il a signé la déclaration de la CNQ (Canadian Natural Resources Ltd) et celle du TSX. Il avait donc le temps de réfléchir à son geste et à ses conséquences.

La juge souligne également que M. Vanier occupait « une position de confiance envers le public et le marché canadien » au moment des faits. Elle estime que les infractions commises ont pu nuire ou pourraient nuire à la confiance des investisseurs envers le marché financier canadien.

Selon elle, la motivation de l’ex-homme d’affaires était de coter Onco Petroleum à la bourse afin d’augmenter le prix des actions de l’entreprise puisqu’il possédait des milliers d’actions en son nom.

Un prospectus de la compagnie Onco Petroleum Photo : Radio-Canada/Archives

La juge Thorburn se dit aussi en accord avec la conclusion du rapport présentenciel qui indique que le comportement récurrent de l’ex-homme d’affaires révèle « une dynamique ancrée de fraudeur ».

Le document fait finalement allusion au long casier judiciaire de l’homme de 62 ans et au fait qu’il ne reconnaît pas les infractions qui lui sont reprochées.

La juge évoque toutefois qu’il n’a pas commis d’infractions en attendant son procès et qu'il existe donc des chances qu'il puisse un jour réintégrer la société.

En raison de ses multiples antécédents judiciaires, Robert Vanier devra fournir un échantillon d’ADN pour la base de données de la police.

Une vie mouvementée

Selon les documents de la cour, Carl Gagnon a quitté la maison familiale à 16 ans pour jouer pour l’équipe de hockey de Shawinigan pendant près de cinq ans.

Lorsqu’il a cessé de jouer au hockey, Carl Gagnon est devenu vendeur de véhicules automobiles. Il s’est marié et a eu un fils, mais le couple s'est séparé après quelques années.

Il s’est remarié par la suite et a été condamné pour bigamie, puisqu'il s'est remarié sans avoir dissous son mariage précédent. L’ex-homme d’affaires nie toutefois les faits et affirme qu’il avait obtenu une annulation de mariage.

En 1986, Carl Gagnon a été condamné à deux ans de prison pour des actions frauduleuses, comme l’emploi de document contrefait. En 1992, il a été condamné de nouveau pour des fraudes liées à la vente irrégulière de sirop d’érable. Il a obtenu une peine de 18 mois.

En 1994, il a encore une fois écopé d’une peine d’un an pour document contrefait et supposition de personne.

Lorsqu’il était incarcéré au centre de détention de Montréal, Carl Gagnon a fait la connaissance d’une agente correctionnelle qui a démissionné de ses fonctions et l’a marié.

Le frère de sa nouvelle femme était policier et selon Carl Gagnon, c’est à ce moment qu’il dit être devenu informateur pour la police et qu’il récoltait des informations auprès de personnes faisant partie du crime organisé.

L’homme dit avoir été la cible des motards après la mort de son frère qui leur devait de l’argent, selon lui. Il affirme qu’il devait recevoir une nouvelle identité pour s’en protéger.

Selon ses dires, il n’avait toutefois pas encore reçu sa nouvelle identité en 2002. Selon les informations des autorités, le changement aurait plutôt été officialisé après 2009.

Carl Gagnon a donc entrepris ses propres démarches pour changer son nom et devenir Robert Vanier. Il s’est servi d’une carte Costco avec photo pour obtenir un permis de conduire en Ontario.

En 2001, Robert Vanier s’est remarié. Il a fait la connaissance d’un homme d’affaires s’intéressant au domaine pétrolier et a fondé Onco Petroleum avec sa femme.

En 2008, il s’est séparé de sa femme et a continué de recevoir des bénéfices de la compagnie jusqu’en 2014. Avant de recevoir sa peine, Robert Vagnier vivait en chambre à Repentigny.

L’ex-homme d’affaires a été reconnu coupable de 50 chefs d’accusation de fraude entre 1983 et 2002.