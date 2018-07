Un texte de François Robert

Selon le scénario le plus pessimiste, l’augmentation pourrait aller jusqu’à 6 degrés Celsius à la fin du siècle, souligne le chercheur Yan Boulanger.

« Pour brûler un territoire donné, ça prend à peu près 400 ans dans les conditions actuelles. Dans le futur, ça va prendre à peu près 100 ans, voire un peu moins », explique-t-il.

Des pompiers de la SOPFEU combattent un feu de forêt Photo : SOPFEU

Les scientifiques et leurs modèles prévoient surtout une forte hausse des températures vers la fin du siècle.

L'augmentation des précipitations prévues ne compensera pas l'augmentation des températures ce qui entraînerait plus de conditions propices aux feux de forêt, explique Yan Boulanger.

Ces tendances ne sont pas propres à la Côte-Nord.

À écouter : La dynamique des feux de forêts

La hausse des températures prévues au cours des prochaines années en raison des changements climatiques devrait augmenter les aires annuelles brûlées dans toutes les régions du pays, mentionne le chercheur.

Des mesures peuvent être prises pour se préparer et diminuer les risques, par exemple réduire les combustibles près des bâtiments et construire avec des matériaux non inflammables, illustre Yan Boulanger.