Un texte de René Saint-Louis, journaliste à l'émission Le 15-18

Un moulin, dit d'entrée de jeu le vice-président de l'Association des moulins du Québec Guy Bessette, c'est un gros moteur.

Ces moteurs, ajoute-t-il, fonctionnaient à l'énergie renouvelable, eau et vent, des siècles avant que cela ne soit d'actualité et qu'on ne parle des changements climatiques.

Même en pleine période de canicule, ils ont l'avantage de garder la fraîcheur! Les vieux murs en maçonnerie ont la propriété thermique de garder l'air frais. Les moulins à eau sont de plus construits en contrebas des rivières.

« Le Québec est gâté »

Même s'il reste plus d'une centaine de moulins au Québec, c'est peu, car l'existence de quelque 2000 constructions de l'époque de la Nouvelle-France et du Régime britannique est connue.

Il y a des moulins à vent, généralement ronds avec des pales, et des moulins à eau, construits le long des rivières. Environ la moitié sont classés monuments historiques. Ils le sont en tant que bâtiments industriels, car ce sont les plus vieux vestiges de la mécanisation et de l'industrialisation du Québec.

Le Québec est gâté. Il nous reste 17 tours de moulin à vent. Pour en voir 17 autres, vous allez être obligé de faire le reste de l'Amérique du Nord au complet. Guy Bessette, vice-président de l'Association des moulins du Québec

Le vice-président de l'Association des moulins du Québec, Guy Bessette Photo : Radio-Canada/René Saint-Louis

Par exemple à Saint-Eustache, dans la section nord de la couronne de Montréal, le moulin Légaré est le plus ancien de l'Amérique du Nord à n'avoir jamais cessé de fonctionner. Il produit de la farine depuis 1762.

Il est de type seigneurial, explique le meunier Martin Trudel. C'est-à-dire qu'il a été construit par le seigneur des Mille-Îles, Louis-Eustache Lambert-Dumont, pour que les colons puissent y faire moudre leurs grains. Il est en pierre de style breton.

Le meunier Martin Trudel devant le bluteau du moulin Légaré. Le bluteau sert à tamiser la farine. Photo : Radio-Canada/René Saint-Louis

Les gens ont souvent visité le moulin de leur région. Mais ils ne pensent pas nécessairement à en visiter d'autres quand ils voyagent. L'un des objectifs de la Journée des moulins est justement d'inciter les Québécois à en visiter d'autres pendant les vacances estivales. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'événement a lieu chaque année lors du week-end qui suit la Fête nationale, à l'aube des grandes vacances d'été.

Il y en a dans presque toutes les régions du Québec, et il n'y en a pas deux qui sont pareils, dit Guy Bessette, qui aime aussi rappeler que les villages du Québec se sont développés autour de trois pôles : le manoir seigneurial, l'église et le moulin.

Il existe des moulins à farine, à laine, à scie, à bardeaux, et il existe même encore un moulin à fouler. Ce moulin servait à battre des résidus de laine pour en faire du feutre, qui servait ensuite à fabriquer des chapeaux hauts de forme.