« Nous sommes reconnaissants que tout le monde prenne [cette affaire] sérieusement », a confié en entrevue à CBC l’entraîneur-chef de l’équipe, Tommy H.J. Neeposh.

Lors d’un tournoi en mai, l’équipe de hockey Élites bantam AAA des Premières Nations a été la cible de moqueries à caractère raciste par des spectateurs et d’autres joueurs. Selon Tommy H. J. Neeposh, l'équipe aurait aussi été injustement traitée par les arbitres. Les joueurs, qui sont âgés de 13 et 14 ans, sont issues des communautées crie, innue, micmaque, algonquine et attikamek.

Jeudi, une entreprise locale a offert à l’équipe de s’entraîner gratuitement au Centre Meredith de Chelsea, un aréna près de Gatineau.

Depuis l’incident, le joueur de la LNH, Ted Nolan, a fait parvenir plusieurs lettres d’encouragements aux joueurs d’élite. Des élèves provenant d’écoles d’Ottawa et de Gatineau ont aussi envoyé plusieurs cartes et messages en guise de soutien.

Jeudi, des spectateurs ont encouragé l'équipe de hockey Élites bantam AAA des Premières Nations lors d'une séance d'entraînement au Centre Meredith à Chelsea, près de Gatineau (Photo: Tammy Scott). Photo : Tammy Scott

Un incident récurrent

« Ce n’est pas unique, a déploré Rhonda Oblin Cooper, la mère de l’un des joueurs, lors d’une entrevue à CBC. Ce n’est pas un cas isolé propre à une ville ou à une province. » Cette dernière a suivi de près les réactions qu’ont suscitées l’incident. Elle a par ailleurs recueilli le témoignage de parents autochtones à travers le pays qui avaient aussi vécu une situation similaire.