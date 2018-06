Cette nomination annoncée vendredi fait suite à l'élection, ce mois-ci, de Justin Johnson à la vice-présidence de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA).

Auparavant, il a également été président du Conseil jeunesse provincial du Manitoba (CJP), puis vice-président et président de la Fédération de la jeunesse canadienne-française.

Selon le président de l'AMBM, Marc Marion, c'est la somme de toutes ses expériences qui a fait pencher la balance en faveur de Justin Johnson.

« Justin Johnson a fait ses preuves au Conseil jeunesse provincial. Il a aussi beaucoup d'expérience au niveau de la politique provinciale et il a de l'expérience au niveau national », observe Marc Marion.

Il dit que le réseau établi par Justin Johnson va aussi être bénéfique pour l'AMBM.

Louis Tétrault estime que son successeur à l'AMBM arrivera en poste à un moment propice pour des changements. Photo : Radio-Canada/Fernand Detillieux

Pour le directeur général sortant, Louis Tétrault, Justin Johnson arrive au bon moment à la tête de l'association, car le temps est propice pour des changements, dit-il.

« La première raison est la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine qui est une opportunité pour l'association d'élargir son territoire et ses services », souligne Louis Tétrault.

« Deuxièment, il y a le nouveau Plan d'action du gouvernement fédéral qui va ouvrir, à mon avis, des opportunités pour aller chercher des projets créatifs et novateurs pour contribuer à l'épanouissement du français au Canada. »

Quant au principal intéressé, il se dit prêt a relever un nouveau défi au sein de la francophonie et partage sa vision.

« Il s'agit de s'assurer que les municipalités bilingues ont une voix et qu'elles puissent se faire entendre et que l'on puisse consolider les efforts d'innovation et de développement économique d'aujourd'hui et de demain », indique Justin Johnson.

Interrogé sur la charge de travail qui se profile pour lui étant donné le cumul de ses fonctions, Justin Johnson se veut rassurant.

« Ce ne sera pas trop lourd pour mon engagement dans la francophonie », affirme-t-il.

Justin Johnson, qui est en ce moment directeur général du Directorat de l'activité sportive du Manitoba, prendra ses nouvelles fonctions le 15 août prochain.

Au total huit personnes, toutes du Manitoba, ont postulé pour succéder à Louis Tétrault.

Selon Marc Marion, quatre candidatures ont été retenues pour des entrevues.