Un texte de Joane Bérubé

Fils de pêcheur de poisson de fonds, Dan Cotton pêche la crevette au nord d’Anticosti et dans la zone 6 près de Terre-Neuve. Il n’y a pas si longtemps, Terre-Neuve était sa bonne zone. Maintenant, c’est Anticosti. Et encore, la crevette, ce n’est plus ce que c’était.

C’est d’ailleurs un peu pour ça qu’il s’intéresse au sébaste. Il fait partie des pêcheurs qui participent présentement aux pêches expérimentales sur le sébaste.

Dan Cotton a acheté son bateau, le Meridian 66, et un permis de poissons de fond avec engins mobiles, il y a quelques années.

S’il pêche la crevette, c’est que Pêches et Océans Canada a accordé, il y a plusieurs années, des quotas de pêche à la crevette nordique aux détenteurs de permis comme le sien pour compenser les pertes liées au moratoire.

Pêche à la crevette Photo : Dan Cotton

Plusieurs de ces permis ont été rachetés au fil des ans lors d’opération de rationalisation. Il ne reste que quelques permis comme celui de Dan Cotton. Son père, Réginald, en possède un. Comme tous les pêcheurs de poisson de fond, il rêve toujours à la morue. « Si la morue rouvre, on devrait avoir de bons quotas », avance Dan Cotton.

En attendant, le revenant des années de surpêche n’est pas la morue, mais le poisson rouge qu’on pêchait en grandes quantités, lors de pêche compétitive. « Ça venait avec notre permis de poissons de fond. Tu pêchais tant qu’il y avait du quota. Il n’y avait pas de quotas pour chaque personne », explique Dan Cotton.

La pêche compétitive Les quotas de certaines espèces du golfe, notamment dans le poisson de fond, ne sont pas tous attribués individuellement, par bateau. Certains le sont par zone et flottille de pêche, donc pour l’ensemble du groupe.

La pêche se termine dès que le quota est atteint. Ces pêches ne durent souvent que quelques jours. Le problème est qu’une quantité importante de poisson débarque au même moment, ce qui fait chuter les prix. Dans les années de surpêche, la pêche compétitive a souvent généré des dépassements de contingents, notamment dans le sébaste.

C’est sûr que cela ne se passera plus comme ça, commente le pêcheur.

Des investissements importants

Après avoir traversé la crise du poisson de fond, vivre maintenant celle de la crevette nordique, les leçons de conservation ont été retenues. Celles de l’argent aussi puisque chaque baisse de quotas correspond à une baisse de revenus.

Comme d’autres crevettiers, Dan Cotton espère compenser ses pertes dans la crevette par des gains dans le sébaste.

Comme tout le monde, il a des factures à payer et comme bien des pêcheurs, ses factures sont élevées.

Le Meridian 66 Photo : Dan Cotton

Déjà, il y a à peine six ans, son bateau et son permis lui ont coûté près de 2,5 millions de dollars. Depuis, il estime avoir investi un million supplémentaire pour divers ajouts et réparations. Dépendamment des années, il embauche un équipage de trois ou quatre personnes.

Pour participer aux études scientifiques sur la pêche, il a aussi investi plusieurs milliers de dollars pour acheter un chalut pélagique. Une facture de 100 000 $. Le pêcheur explique que son chalut ne doit pas toucher le fond sinon il se brise.

Le bateau doit donc aussi être équipé d’un bon système de monitoring. « Dépendamment du système de base du pêcheur, pour s’équiper avec un chalut pélagique, ça peut aller jusqu’à 300 000 $, ça dépend de l’investissement qu’on veut faire », estime M. Cotton.

Quelques programmes de soutien financier existent, mais c’est en bonne partie le pêcheur qui paie, ajoute-t-il.

Un pari

Dan Cottton le dit lui-même, cet achat est un coup de dés. Rien n’est garanti puisque la pêche n’est pas encore rouverte et que le ministre n’a pas encore fait son lit sur la répartition des contingents. « Tant que le plan de pêche n’est pas sorti, c’est sûr qu’il n’y a pas grand monde qui va faire cet investissement sans savoir les quantités qu’ils vont avoir. Ce bout-là on a bien hâte de le savoir. »

Pour rentabiliser un tel investissement, il faut en effet que le pêcheur puisse rapporter du poisson au quai.

On serait supposé d’avoir un certain accès, mais le ministre en a promis à pas mal de personnes. On a été surpris dans les dernières années, on pourrait être surpris encore. Dan Cotton, pêcheur

Cette incertitude, croit-il, amènera les pêcheurs à se tourner vers le chalut de fond, moins cher, plutôt que le chalut pélagique. « Sauf qu’avec les aires marines protégées, ça fermera plusieurs secteurs. En temps normal, on serait supposé d’y aller pareil avec un chalut pélagique vu qu’on ne touche pas le fond », explique Dan Cotton.

Exemple de panneau semi-pélagique qui se fixe au chalut de pêche. Photo : Radio-Canada/Courtoisie Merinov

La pêche pélagique, dans la colonne d’eau, est aussi moins dommageable et plus durable.

C’est l’utilisation de cet engin que tente d’ailleurs d’expérimenter Dan Cotton en collaboration avec ACPG Innovation, un organisme sans but lucratif affilié à l’Association des capitaines propriétaires de bateaux de la Gaspésie.

Le centre de recherche Mérinov sera de la première sortie au sébaste de l’équipage de Dan Cotton cet été. « Ils vont venir chercher des données pour leur projet. On essaie de travailler en partenariat », indique le capitaine du Meridian 66.

Le pêcheur a aussi fait partie cette année d'une mission en Islande sur la pêche au sébaste à laquelle ont participé aussi des chercheurs de Merinov et des scientifiques de Pêches et Océans Canada.

À la recherche du bon site de pêche

Dan Cotton lors de la mission en Islande sur le sébaste Photo : Dan Cotton

Le voyage servira aussi à recueillir des données scientifiques pour les chercheurs de l’institut Maurice-Lamontagne. Cette pêche devrait s’effectuer, par contre, sur le principe d’une pêche commerciale, précise Dan Cotton.

Le poisson, si poisson il y a, sera transformé par l’usine de Cloridorme.

Ces premiers voyages de pêche au sébaste sont en effet surtout des expéditions exploratoires.

Lors de sa première sortie, l’automne dernier, Dan Cotton a d’ailleurs fait chou blanc. La saison était trop avancée et le sébaste avait entamé sa migration hivernale vers le nord de la Nouvelle-Écosse. « C’est comme retourner à l’école, constate Dan Cotton, ça n’a rien à voir avec la pêche qu’on fait présentement. »

Il faut aussi être capable de localiser le plus petit poisson pour ne pas le pêcher et, à l’inverse, le plus gros pour le ramener. « Est-ce qu’on va être capable de prendre du gros sébaste ou il va être mixé partout? », se demande le propriétaire de bateau.

Dan Cotton y croit pareil. Il croit même que dans les prochaines années, le sébaste pourrait représenter plus de la moitié de ses revenus. « Graduellement, dit-il, on va essayer de se dénicher des marchés, pour avoir de la place pour notre sébaste. »

La saison 2018 est par contre moins mauvaise qu’il l’appréhendait. Il pense terminer sa pêche aux crevettes dans quelques semaines. Il partira ensuite en août pour le sébaste. « Et, ne peut-il s’empêcher d’ajouter, dans un avenir pas trop lointain, pêcher la morue aussi. »