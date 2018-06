Un texte de Simon-Pierre Poulin



« La nouvelle est préoccupante » affirme d’emblée Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA). Selon lui, les allégations révélées par Radio-Canada nécessitent la tenue d’une enquête indépendante.



Une enquête serait justement en cours, commandée par le conseil d’administration de l’organisme que dirige Georges Bahaya, le CAE. Toutefois, aucun détail n’a été fourni par l'organisme sur la portée du mandat des enquêteurs ni sur leur identité. Il n’est donc pas possible de vérifier le degré d’indépendance de ce corps d’investigation.

Le ministère fédéral de l’Immigration, qui finance les activités du CAE, a aussi confirmé qu’une « enquête approfondie » est en cours, mais a refusé de répondre aux questions de Radio-Canada sur la façon dont elle est conduite.

À la lumière de notre reportage, Marc Arnal, le président de l'Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA), juge que Georges Bahaya devrait laisser son poste pendant la durée de cette enquête.

Pour le vice-président de la FRAP, Satya Das, il faut attendre les conclusions de l'enquête avant de suggérer que Georges Bahaya quitte ses fonctions. Photo : Radio-Canada

Toutefois, pour le vice-président de la FRAP, Satya Das, il faut plutôt attendre les conclusions d’une enquête « crédible » avant de poser des actions. Selon lui, l’examen du mérite et de la crédibilité des allégations constitue « une première étape ».

Charles Sabu, de l’Association de la communauté congolaise d'Edmonton, partage cet avis, soulignant la qualité de la gestion de Georges Bahaya.



Cinq femmes auraient rapporté un comportement inapproprié allégué de la part de Georges Bahaya à Angelina Gionet, l'ancienne directrice de l’ACFA régionale de Wood Buffalo. Toutefois, la directrice actuelle de cette organisation, Khady Abraham, refuse aujourd'hui de commenter la situation.

Radio-Canada ne connaît pas le ou les auteurs de la lettre anonyme et n’a pas pu vérifier indépendamment son contenu. Nous avons toutefois décidé d’enquêter.

Le directeur général du Conseil des Canadien-Africains, Said-Mahad David, a pour sa part salué le courage d’Émilie, la seule femme à avoir publiquement dénoncé Georges Bahaya. Il souligne que le poids du regard et du jugement est paralysant pour tous, mais il l’est encore davantage pour les femmes d’origine africaine qui portent un bagage culturel plus « pesant ».

Dans la communauté africaine, il y a beaucoup de tabous, regrette-t-il. Il exhorte les femmes africaines à « aller un peu plus loin que la confidence à une amie » lorsqu’elles sont victimes de comportements inappropriés.

« Il faut aider les femmes victimes qui ont elles-même du mal à sortir du silence » plaide Said-Mahad David, le directeur général du Conseil des Canadien-Africains, Photo : Radio-Canada

J’ai un profond respect pour Émilie et une très grande gratitude aussi pour cette dame qui a voulu sortir de l’ombre et sortir du silence. (...) Nous ne pouvons pas la laisser toute seule. Il faut la soutenir. Said-Mahad David, président du Conseil des Canadien-Africains

Quant au principal intéressé, Georges Bahaya, il est dans l'impossibilité de commenter la situation, selon son avocate. Me Jamie Pytel, affirme que ses propos pourraient être perçus comme une interférence avec l'intégrité et la confidentialité de l'enquête et que cela menacerait son emploi.