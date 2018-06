Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 7 ans, pour la fusillade qu’il a déclenchée à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 2014.

Justin Bourque s’est inscrit au site Canadian Inmates Connect, qui a pour but d’aider les détenus à trouver l’âme soeur à l’autre côté des barreaux.

Selon Melissa Fazzina, qui dirige ce site, plusieurs détenus ne cherchent qu’une relation d’amitié. Elle espère que de telles relations les aident à devenir de meilleures personnes.

Justin Bourque est détenu dans l’Établissement de l’Atlantique, un pénitencier situé à Renous, au Nouveau-Brunswick.

Il est tristement connu pour avoir abattu les gendarmes Dave Ross, Fabrice Gevaudan et Doug Larche, et d’avoir blessé par balle Éric Dubois et Darlene Goguen.

Sa présentation en ligne indique qu’il aime la télévision et le cinéma, et qu’il aimerait que des femmes lui écrivent et lui envoient leur photo dans le but d’entretenir une correspondance.