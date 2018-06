Les chercheurs ont consulté 100 individus qui s’identifiaient au départ comme étant Blancs, Noirs, Asiatiques, Autochtones, Latino-Américains ou Hispaniques. Les participants ont été interviewés une première fois avant d’effectuer un test génétique, puis une seconde fois 18 mois après avoir reçus l’analyse de leurs résultats.

« La plupart des répondants non blancs n’avaient pas l’impression que la découverte de ces nouvelles informations changeait leur identité », soutient l'auteure principale de l’étude, Wendy Roth. « Ils avaient déjà un fort sentiment d’appartenance et d’engagement envers leur identité. »

Les chercheurs ont remarqué que les participants blancs étaient plus susceptibles d’adopter une nouvelle identité ethnique, à condition que cela n’ait pas d’impact sur l’acceptation des autres.