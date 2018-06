Le système est établi en partenariat avec Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada et le ministère ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse.

Environnement Canada lance des alertes de chaleur lorsqu’il est prévu que la température, l’indice humidex, ou une combinaison des deux soient pour deux jours consécutifs ou plus à des niveaux jugés très élevés. L’organisme publie des alertes lorsque la température prévue atteint ou dépasse 29 °C durant le jour, est d’au moins 16 °C durant la nuit, et que l’indice humidex est de 36 ou plus.

Vague de chaleur et d’humidité sur les Maritimes

Environnement Canada a produit des bulletins météorologiques spéciaux pour toutes les régions de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard parce qu’une masse d’air chaud et humide s’installe sur les Maritimes ce vendredi. L’indice humidex devrait surpasser 30 au cours du week-end de la fête du Canada.

Pour prévenir les coups de chaleur et d'autres problèmes de santé, il est recommandé de :

rester à l’ombre, dans des endroits frais ou climatisés ;

boire beaucoup d’eau, sans attendre la soif ;

porter des vêtements de couleur claire ;

limiter l’activité physique à l’extérieur aux moments de la journée où il fait plus frais, et prendre des pauses fréquentes ;

veiller sur les voisins plus âgés ou à la santé plus faible, et leur offrir de l’eau ou un abri à l’air climatisé, si nécessaire.

De nouveaux systèmes d’avertissement à la chaleur sont mis en place dans plusieurs provinces cet été. La Nouvelle-Écosse emboîte notamment le pas aux provinces des Prairies, qui ont un tel système depuis l’an dernier, et à l’Ontario.

Les avertissements de chaleur vont rappeler aux Néo-Écossais d’adapter leurs activités aux conditions météorologiques hors-norme afin de protéger leur santé, espère le Dr Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef de la province.