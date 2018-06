Après avoir diminué en janvier, le PIB a augmenté chaque mois depuis le début de 2018, selon l'agence fédérale.

La production des industries productrices de biens a augmenté de 0,2 %, les hausses dans les secteurs de la fabrication et des services publics ayant plus que contrebalancé les baisses dans la construction, ainsi que dans l'extraction minière, l'exploitation en carrière et l'extraction de pétrole et de gaz.

Les industries productrices de services étaient essentiellement inchangées dans l'ensemble, une baisse notable dans le commerce de détail ayant été contrebalancée par des augmentations dans la majorité des sous-secteurs.

Le commerce de détail a affiché une baisse de 1,3 % et la construction de 0,5 %.

Le commerce de gros a connu une légère hausse de 0,1 %.