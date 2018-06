En raison de panaches de fumée, la qualité de l'air est mauvaise et la visibilité est réduite des deux côtés du fleuve.

La qualité de l'air pourrait encore se détériorer si la fumée descend jusqu'au sol. Environnement Canada prévoit des niveaux élevés de pollution de l’air.

Le ministère précise qu’une toux inhabituelle, l’irritation de la gorge, des maux de tête et l'essoufflement comptent parmi les symptômes possibles.

Les enfants, les aînés et les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, comme l'asthme, sont plus à risque et doivent prendre des précautions supplémentaires.