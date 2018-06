La réplique canadienne aux agissements économiques de la Maison-Blanche est double : d'abord, le Canada a annoncé une aide financière aux secteurs de l'acier et de l'aluminium, touchés par des droits supplémentaires de 25 et 10 % respectivement à la frontière américaine.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a aussi confirmé l'imposition de droits de rétorsion canadiens de 16,6 milliards de dollars sur des dizaines de produits américains.

Lors d'une allocution prononcée dans une aciérie de Hamilton, en Ontario, la ministre Freeland a réitéré la fin de non-recevoir transmise par Ottawa à Washington à la suite de l'imposition des tarifs par l'administration Trump, qui a invoqué l'argument de la sécurité nationale pour s'engager sur le chemin du protectionnisme.

« Le prétexte de la sécurité nationale est non seulement absurde, mais également blessant. Ces tarifs sont illégaux en vertu des règles de l'[Organisation mondiale du commerce] et de l'ALENA, et nous avons présenté une plainte pour les contester », a affirmé Mme Freeland.

Pour aider l'économie canadienne et les travailleurs à absorber l'effet des tarifs de la Maison-Blanche, Ottawa versera 1,7 milliard de dollars dans la Banque d'investissement du Canada et à Développement économique Canada pour assurer la bonne marche des entreprises des industries touchées.

Le gouvernement fédéral prévoit également ajouter 250 millions de dollars au Fonds stratégique de l'innovation, 50 millions pour tirer parti des traités de libre-échange signés avec l'Europe et l'Asie, ainsi que 25 millions dans les coffres du programme d'assurance-emploi, entre autres sommes annoncées.

Pour Chrystia Freeland, la sortie de crise passe par une solution simple : « Que les États-Unis annulent leurs tarifs sur l'acier et l'aluminium canadiens. »

La ministre a d'ailleurs assuré que malgré les tensions, Ottawa et Washington maintenaient des relations cordiales. « Je suis sûre que le bon sens prévaudra », a-t-elle affirmé.

« C'est ensemble que nous sommes plus forts », a de son côté déclaré le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, qui était de passage au Saguenay, siège de l'aluminerie Rio Tinto, pour reprendre les grands points de l'annonce fédérale.

« Service Canada est en lien avec les industries touchées et les secteurs connexes pour leur offrir la formation et le soutien nécessaires dans les circonstances », a-t-il ajouté.

Pour le ministre Champagne, le moment est par ailleurs « idéal » pour diversifier les marchés sur lesquels les producteurs canadiens vendent leurs produits, justement grâce aux 50 millions de dollars alloués par Ottawa.

Produits dans la ligne de mire

En plus des tarifs réciproques qui sont imposés à l'acier et l'aluminium américain, une taxe de 10 % sera imposée sur un large éventail de produits, du ketchup en passant par les tondeuses et ainsi que les cartes à jouer.

Plus tôt cette semaine, les ministres des Finances du Canada avaient profité d'une rencontre prévue à Ottawa pour effectuer une démonstration de l'unité entre le fédéral et les provinces sur ce dossier alimentant les tensions avec le voisin et allié américain.

Le gouvernement Trudeau assure qu'il a soigneusement évalué où placer ses contre-mesures. Les États américains touchés sont des régions charnières jouant un rôle important lorsque vient le temps de déterminer le vainqueur de la course à la Maison-Blanche, et dont les élus sont particulièrement influents au Congrès et auprès de l'administration américaine.