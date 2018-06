Près de 5,2 milliards seront consacrés aux projets de transport collectif, donc celui de la Ville de Québec, qui souhaite implanter un réseau de tramway sur son territoire.

Environ 1,8 milliard est alloué pour la réalisation de projets d'infrastructures vertes, 288 millions pour les infrastructures des collectivités rurales et nordiques et 257 millions pour les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives.

Les coûts des projets qui seront financés en vertu de l’entente fédérale-provinciale seront partagés entre le gouvernement du Québec, les municipalités et d’autres partenaires.

Les fonds fédéraux s’ajoutent aux investissements de 100,4 milliards de dollars inscrits dans le Plan québécois des infrastructures 2018-2028.

Plus de détails à venir