Le jeune habite Évangéline, près de Caraquet. Il a été libéré avec la promesse de comparaître devant le tribunal de la jeunesse à Caraquet le 28 août à 13 h 30. Des accusations devraient être portées contre lui d'ici là.

Des informations reçues du public ont mis les enquêteurs sur la piste du suspect, sleon le sergent Stéphane Blanchard, du district du Nord-Est de la GRC. On avait reçu de l’information dès le début qu’il y avait possiblement une personne d’impliquée . On a suivi ces pistes-là et cette semaine, on a reçu d’autres informations qu’on a pu confirmer qui ont mené à l’arrestation.

L'enquête se poursuit, précise-t-il, mais il n'y a pas d'autre suspect en vue pour le moment.

L'église de Bas-Caraquet a brûlé au petit matin, le 25 juin. Un incendie s'y était déclaré la veille, mais les pompiers croyaient l'avoir éteint lorsqu'ils ont quitté les lieux, vers 23 h dimanche soir.

Les enquêteurs avaient déjà interrogé une personne lundi au sujet de l'incendie, mais n'avaient alors effectué aucune arrestation.

Le prévôt provincial des incendies mène également une enquête. Il ne s'est pas encore prononcé sur l'origine et la cause du sinistre.

La perte de l'église de Bas-Caraquet a semé la consternation chez les paroissiens qui avaient mené une campagne, ces dernières années, pour la restaurer. Près de 800 000 $ venaient d'ailleurs d'être investis dans les murs de l'édifice.

La diocèse de Bathurst a annoncé la démolition des murs restés debout et la construction d'une nouvelle église, plus petite. En attendant, les messes dominicales se tiendront à l'école de Bas-Caraquet.