Environ 20 % des tiques sont porteuses de la maladie de Lyme dans le Pontiac ce qui en fait le secteur le plus touché en Outaouais, selon le CISSS.

Ailleurs en Outaouais, c'est moins de 10 % en surveillance passive (quand une personne ou un animal se fait piquer et que la tique est analysée) et 0 % en surveillance active (quand on prélève des échantillons sur le territoire).

En 2017, quatre personnes ont été affectées par la maladie, un chiffre identique à l'année 2016. Mais à l'échelle de la province, le nombre de cas s'établit à 329, contre 177 pour 2016.

Des cas du côté d'Ottawa

Selon des données de Santé Publique Ottawa (SPO), depuis le début de l'année trois personnes ont été affectées par la maladie. Par contre, depuis 2013 on note une hausse significative

Les cas de maladie de Lyme ont augmenté à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Comment reconnaître et retirer les tiques?

La maladie est causée par une bactérie qui est transmise à l'humain par la piqûre d'une tique infectée. Un traitement préventif est proposé aux résidents qui se sont fait piquer dans le Pontiac.

Vivant dans les boisés et les hautes herbes, les tiques peuvent se loger dans n’importe quelle partie du corps, mais elles se cachent souvent dans des zones difficiles à inspecter.

Après une activité d'extérieur, vérifiez si une tique ne s'est pas logée à l'intérieur des oreilles, dans les cheveux, le nombril, les aisselles ou l'arrière des coudes et des genoux.

Si lors de cette inspection, vous trouvez une tique, voici comment vous y prendre pour vous en débarrasser.

Quelques conseils pour retirer une tique Utilisez des pinces à épiler pointues

Attrapez la tête de la tique le plus près possible de la peau et tirez lentement jusqu'à ce qu'elle lâche prise. Évitez de faire tourner la tique. N'utilisez pas une allumette, de la lotion ou tout autre produit pour enlever la tique

le plus près possible de la peau et tirez lentement jusqu'à ce qu'elle lâche prise. Évitez de faire tourner la tique. N'utilisez pas une allumette, de la lotion ou tout autre produit pour enlever la tique Nettoyez la piqûre avec du savon et de l'eau

Si vous avez rendez-vous chez votre médecin et désirez apporter la tique, placez-la dans un contenant à pilules vide ou dans un sachet à fermeture par pression et glissière, avec un essuie-tout humide

et désirez apporter la tique, placez-la dans un contenant à pilules vide ou dans un sachet à fermeture par pression et glissière, avec un essuie-tout humide Vous pouvez vous débarrasser d’une tique vivante en la jetant dans les toilettes, ou en la mettant dans un sac ou un contenant scellé que vous jetterez ensuite avec vos ordures ménagères Source : Santé publique Ottawa

Enfin, il est important de communiquer avec votre médecin si vous croyez qu'une tique est restée accrochée à votre peau pendant 24 heures ou plus, ou si vous n'êtes pas certain de la durée de temps au cours de laquelle elle est restée accrochée.