Lors de la fête du Canada, il n'y aura pas de feux d'artifice au parc Assiniboine, et la création d'un drapeau vivant au centre-ville a également été retirée.

Les consommateurs devraient garder à l'esprit que les heures de vente au détail varieront cette année parce que la fête du Canada tombe un dimanche.

En raison d'une loi manitobaine bizarre (comme c'est le cas au Nouveau-Brunswick), la plupart des magasins de détail peuvent être ouverts le 1er juillet, mais doivent fermer le 2 juillet.

Il y a beaucoup d'évènements qui se dérouent dans la ville, cependant. Voici quelques-unes des options disponibles :

Village Osborne

Le festival de rue commence samedi et se poursuit tout au long de la journée, avec des spectacles musicaux et culturels en direct, des tentes à bière, un défilé de mode, un spectacle de travesties, un gâteau géant et plus encore.

Pour l'occasion, une section d'un kilomètre de la rue Osborne sera fermée à la circulation de l'avenue McMillan, près de Confusion Corner, au nord de l'avenue River.

La Fourche

Beaucoup de choses sont prévues à La Fourche ce jour-là : cela va de cours de danse sous la canopée, hip hop, swing et salsa, à des ateliers de planche à roulettes et une bibliothèque humaine avec des artistes autochtones.

Des concerts en plein air débuteront à 13 h 30 jusqu'aux feux d'artifice qui auront lieu à 23 h.

Le marché de la Fourche sera ouvert de 7 h à 23 h pendant la fin de semaine et un marché éphémère s'installera dans le stationnement. Un service de voiturier gratuit sera par ailleurs assuré de 12 h à minuit, et le Musée des enfants sera ouvert de 9 h 30 à 18 h. Dimanche, le Musée canadien des droits de la personne sera ouvert de 10 h à 19 h. Le billet d'entrée sera de 5 dollars ce jour-là.

Parc Assiniboine

Les feux d'artifice seront annulés au parc Assiniboine.

Il y aura en revanche une programmation de jour, incluant une performance de Folklorama, une apparition d'Al Simmons, des châteaux gonflables et la possibilité d'acheter de la nourriture et des boissons sur la terrasse du pavillon.

Le zoo du parc Assiniboine sera ouvert de 9 h à 20 h, le jour de la fête du Canada.

Village St James

Après que la direction du parc Assiniboine ait annoncé qu'il n'y aurait pas de feu d'artifice, le St James Village BIZ a décidé d'organiser le sien.

Celui-ci aura lieu près du centre communautaire de Bourkevale dans la rue Ferry à 23 h.

Transcona

Les célébrations de la fête du Canada à Transcona commenceront dimanche avec un déjeuner de crêpes à partir de 9 h à la Légion de Transcona au 117, avenue Regent, et continueront avec les cérémonies d'ouverture à midi.

Un feu d'artifice aura lieu à 22 h au parc récréatif Buhler.

Assiniboia Downs

Les courses de chevaux commencent à 19 h 15, suivies d'un feu d'artifice. Le stationnement et l'entrée sont gratuits.

Marché des fermiers de Saint Norbert

Les activités de la fête du Canada au marché, situées au 3514 de l'avenue Pembina, se déroulent à partir de 13 h et se poursuivent jusqu'au feu d'artifice au crépuscule.

Fort Whyte

Selon son site Internet, le site de Fort Whyte Alive sera ouvert de 10 h à 17 h. Les activités proposées sont incluses dans le prix du billet d'entrée pour le grand public et gratuites pour les membres.

Centres commerciaux

La plupart des centres commerciaux de Winnipeg sont ouverts comme d'habitude le jour de la fête du Canada, mais ils seront fermés le lundi 2 juillet.

Cela s'applique aux centres commerciaux Polo Park, Saint Vital, Grant Park, Kildonan Place ainsi qu'au centre commercial Garden City.

Les magasins d'alcool

Tous les magasins d'alcool de Winnipeg sont ouverts de 10 h à 18 h, le dimanche de la fête du Canada, à l'exception de celui situé au centre commercial Cityplace, qui sera fermé.

La plupart seront également ouverts aux mêmes heures le lundi, à l'exception du centre commercial Cityplace.

Services municipaux

Tous les bureaux municipaux sont fermés le lundi 2 juillet pour le congé. Si le temps le permet, toutes les piscines extérieures de la ville de Winnipeg seront ouvertes le dimanche 1er juillet.

Le centre de loisirs Fort Rouge, le centre municipal de St James, le centre de loisirs Mayfair, le centre de santé et de conditionnement physique Peguis Trail, le centre du quartier de Turtle Island et le centre Sergeant Tommy Prince Place seront fermés le dimanche 1er juillet. Tous les autres centres seront fermés le lundi.

Winnipeg Transit fonctionnera le dimanche de la fête du Canada, avec les services supplémentaires suivants :

Une navette gratuite de la fête du Canada opérera entre La Fourche et le village Osborne de 12 h à minuit.

Un service supplémentaire d'autobus sur l'avenue Portage sera offert entre La Fourche et le parc Assiniboine de 10 h à 18 h. Les tarifs de transport régulier s'appliquent.

Winnipeg Transit fonctionnera par ailleurs selon un horaire de semaine modifié le lundi.