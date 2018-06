Marie-Claude Gagnon, fondatrice du groupe de soutien sur le traumatisme sexuel dans l'armée « It's Just 700 », affirme que les plaignants dans les dossiers d'agression sexuelle, particulièrement les femmes, seraient plus à l'aise s'il y avait plus de diversité au sein des comités devant rendre une décision.

Au lendemain de l'acquittement du sergent Kevin MacIntyre dans une affaire d'agression sexuelle sur une officière, Mme Gagnon a fait valoir qu'un comité composé de cinq hommes n'était assurément pas la réponse .

Kevin MacIntyre était accusé d'avoir agressé sexuellement une officière lors d'un exercice de la Marine royale canadienne en Écosse, en 2015.

Le verdict du comité est venu moins de deux heures après les instructions données par le juge militaire J.B.M. Pelletier.

La sélection aléatoire favorise les hommes

Mme Gagnon, ex-réserviste et victime de violence sexuelle, a souligné que les hommes étaient plus nombreux que les femmes dans l'armée, et que par conséquent, il était presque inévitable qu'une forte majorité d'hommes soit choisie aléatoirement pour former un comité.

Elle suggère que le processus demeure aléatoire tout en étant affiné pour s'assurer d'une représentation plus équilibrée, par exemple en choisissant des personnes au sein de divers groupes prédéterminés.

Si vous vous voulez à tout le moins donner l'impression d'être inclusif, l'impression de tenir compte de la victime - car ils insistent pour dire que leur principale priorité est la victime -, alors dans ce cas, assurez-vous que les pratiques sont inclusives , a affirmé Mme Gagnon, qui a reconnu que les causes d'agression sexuelle sont généralement complexes.